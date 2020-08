Schuurs, Ihattaren, Koopmeiners en Wijndal in voorselectie Oranje

Matthijs de Ligt, die alle twintig interlands onder Ronald Koeman speelde, ontbreekt vanwege de operatie aan zijn schouder die hij vorige week onderging in Rome. De verdediger van Juventus zal zo'n twee maanden uit de roulatie zijn. Hans Hateboer is terug in de voorlopige selectie, nadat hij sinds de Nations League Finals van vorig jaar niet meer werd opgeroepen. Zijn Atalanta-teamgenoot Robin Gosens staat niet op de lijst en lijkt te gaan kiezen voor zijn moederland Duitsland. Die Mannschaft speelt begin september in de Nations League tegen Spanje en Zwitserland. Als Gosens in die officiële interlands in actie komt, is hij direct gebonden.