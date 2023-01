Schreuder spreekt: geen contact met Daley Blind, Ziyech komt niet naar Ajax en Rulli wordt eerste keeper

De kwestie Daley Blind was ook in de vrijdagse persconferentie voor het duel tegen NEC een hoofdonderwerp. Blind is inmiddels ook tot verrassing van Schreuder zelf naar Bayern München vertrokken, maar was nog wel even kort op trainingscomplex De Toekomst om afscheid te nemen.

,,Toen heb ik hem niet gesproken”, zei Schreuder vrijdagmiddag veelbetekenend. Toch zei de oefenmeester: ,,Ik heb altijd gewoon een normale band gehad met Daley. Het is een grote speler dus dan praat je altijd over bepaalde zaken. Ook zijn situatie. Natuurlijk is dat niet prettig voor hem. Bayern is toch een heel mooie club voor hem? Daar moet je dan positief naar kijken. En hij is ook heel goed aan de bal.”

Volledig scherm Daley Blind heeft getekend bij Bayern München. © Bayern Munich

,,Wat andere mensen daarover voelen of denken daar kan ik niks aan doen", aldus Schreuder over de kritiek die hij krijgt. ,,En ik kan daar best tegen, anders zou ik hier niet zitten. Ik ben vijftig jaar en ik lees geen social media. Ik maak me daar niet druk over.”

‘Minder ontevreden spelers’

Schreuder die met Ajax in oktober voor het laatst een competitiewedstrijd won, hoopt vooral dat zijn ploeg in de tweede seizoenshelft meer energie op de mat kan leggen. ,,En plezier en tempo. Het einde van 2022 was niet goed voor Ajax, dat is duidelijk. Maar na de wedstrijd tegen FC Emmen hebben we geëvalueerd en de boodschap is geweest dat verder gingen met elkaar. Daaruit spreekt vertrouwen.”

,,Onze laatste trainingen zien er goed uit, maar ik snap dat het om wedstrijden gaat. We hebben de groep waarmee we trainen ook verkleind. We trainen nu met zo’n vier spelers minder. Ik denk dat het goed is om minder ontevreden spelers te hebben.”

Geronimo Rulli eerste keeper

Ondertussen is Ajax ook nog bezig om de selectie te versterken. De komst van keeper Geronimo Rulli is nog niet officieel rond. ,,Maar het ziet er goed uit”, aldus Schreuder. ,,Hoogstwaarschijnlijk kan hij nog niet spelen tegen NEC. Ik zie hem als eerste keeper ja, anders haal je hem niet.” Schreuder besprak de komst van de Argentijnse international nog niet met eerste keeper Remko Pasveer. ,,Dat hoeft ook niet. We hebben het in een selectie nooit over elf spelers maar altijd over een hele groep.”

Hakim Ziyech

De komst van Hakim Ziyech kunnen de Ajax-supporters evenwel vergeten. ,,Hakim is een geweldige speler”, zegt Schreuder. ,,Maar hij heeft een behoorlijk prijskaartje en voor ons ligt daar op dit moment niet de prioriteit.” Die lijkt in de achterhoede te liggen waar de Turk Kaplan lang uit de roulatie is. ,,In die linie is het wat dun allemaal.” De oefenmeester gaat er niet meer vanuit dat hij nog afscheid moet nemen van spelers.

Volledig scherm Hakim Ziyech © AFP

Steven Berghuis

Helemaal fris begint Ajax zondag tegen NEC niet aan de tweede seizoenshelft want ook de selectie van de landskampioen heeft te kampen met het in Nederlandse heersende griepvirus. ,,Steven Berghuis heeft vier dagen niet kunnen trainen en is een twijfelgeval voor de wedstrijd. Hij kan in elk geval niet negentig minuten spelen. Ook Kenneth Taylor was deze week ziek.”