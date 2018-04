Schorsing van zeven duels dreigt voor Kramer, Sparta overweegt beroep

Groenen­dijk aast op Europees ticket: 'Prachtig dat we nog ergens om spelen'

14:24 ADO Den Haag ruikt Europees voetbal, maar om de play-offs te halen moet de ploeg van trainer Alfons Groenendijk wel een plek stijgen op de ranglijst. ,,Als we iets willen, zullen we PEC Zwolle, sc Heerenveen of Vitesse moeten inhalen'', zei Groenendijk. Zijn elftal krijgt daar morgenavond in Friesland de kans voor tegen Heerenveen.