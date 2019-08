Schöne verruilt Ajax na zeven jaar voor Genoa

Door Freek Jansen



De Italiaanse club meldde zich onlangs bij Forza Sports Group, het managementbureau van Schöne. Daarop is de deal in gang gezet. Genoa vocht vorig seizoen nog tegen degradatie, maar wil in de komende jaargang de sprong naar de subtop maken. Daarin ziet de club een belangrijke rol weggelegd voor de 45-voudig Deens international.



Schöne kwam in de zomer van 2012 transfervrij over van NEC. Aanvankelijk als aanvallende middenvelder, die onder trainer Frank de Boer ook veelal als hangende rechtsbuiten speelde. Met de komst van Peter Bosz onderging de sympathieke Deen een gedaantewisseling als speler en ontpopte zich als controlerende middenvelder. Op die positie speelde hij afgelopen seizoen een belangrijke rol in het successeizoen van Ajax. Vooral in de Champions League-duels met Real Madrid en Juventus liet Schöne zich op het allerhoogste podium gelden.



Tekst gaat verder onder de foto.