Schmidt ziet ondanks domper progressie bij PSV: ‘Moeten het alleen eerder afmaken’

PSV-trainer Roger Schmidt vond dat zijn elftal zondag tegen Ajax (1-1) recht had op de zege. ,,We hadden het eerder af moeten maken. We kregen kansen op een tweede of derde treffer”, aldus de Duitser, die tevreden was over het optreden van zijn ploeg.

,,Tactisch was het top, we hebben het erg goed gedaan”, zei Schmidt. ,,Alleen het eerste kwartier was het moeizaam. Daarna liep het precies zoals we wilden. We gaven niets weg en maakten zelf op een mooi moment een doelpunt.”

Ajax nam na rust meer risico’s en PSV kreeg in de omschakeling wat kansen. Schmidt: ,,In balbezit kon het misschien nog wat beter, maar we hebben progressie geboekt. Zowel donderdag tegen Olympiakos als vandaag tegen Ajax.”

,,We speelden met lef en zetten hoog druk. Dat is niet makkelijk tegen Ajax, want zij hebben de kwaliteit om daar onderuit te spelen. Maar het mooiste vind ik dat we het vandaag echt samen deden.”

Hoewel Schmidt zich dit seizoen regelmatig kritisch uitlaat over de arbitrage, hield hij over de afgekeurde goal van Yorbe Vertessen - die in de slotfase de 2-0 dacht te maken - en over een onbestrafte trap van Lisandro Martínez op de voet van Eran Zahavi - de lippen stijf op elkaar. ,,Ik heb alle momenten gezien, maar kies ervoor om er niets over te zeggen. Daar moeten jullie zelf je conclusies maar uit trekken.”

Roger Schmidt had op de persconferentie weinig aan te merken op het spel van zijn ploeg.