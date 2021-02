Schmidt wil niets weten van kritiek op opstelling: ‘Een goede beslissing’

Kijk hier de samenvatting van PSV - Vitesse (Premium)



,,Risky? Je moet als trainer doen wat logisch is. Je hebt nooit garanties dat dergelijke keuzes goed uitpakken, maar mijn gevoel was dat deze spelers geen negentig minuten konden spelen. Ik denk dat het een goede beslissing was om nieuwe, frisse spelers in te brengen. Ze hebben laten zien wat ze kunnen”, aldus Schmidt tegen ESPN. Dat PSV pas in de 86ste minuut de 2-1 maakte en dat deed met alle ‘gepasseerde’ spelers terug op het veld, zegt volgens Schmidt niets. ,,We scoorden pas in de 86ste minuut omdat we daarvoor heel veel kansen misten.”

Lees ook Kuipers kent geen twijfel over veelbesproken penaltymoment Vitesse tegen PSV

Schmidt was dan ook erg tevreden over zijn ploeg. ,,Ik ben heel blij. Het was een moeilijke wedstrijd, zeker na de zware Europese wedstrijd van donderdag en dan ook nog tegen een grote ploeg als Vitesse. Daarom gebruikte ik de hele selectie voor vandaag. De spelers hebben het heel goed gedaan. We kwamen op achterstand, maar bleven er altijd in geloven en bleven positief. We kregen veel kansen en hebben topgoals gemaakt. Het was een goede dag voor ons.”

Volledig scherm Nick Viergever keerde terug in de basis bij PSV na een lange tijd van blessureleed, tot tevredenheid van Roger Schmidt. © Pro Shots / Paul Meima

PSV begon tegen Vitesse in een 5-3-2-systeem met Pablo Rosario centraal achterin. Dat pakte in de eerste helft slecht uit. Uitgerekend Rosario ging regelmatig flink de mist in. Ook de systeemwissel was volgens Schmidt echter niet meer dan logisch. ,,De spelers waren wat onwennig in dit systeem, we hadden dit ook niet kunnen trainen. Ik moest dit systeem kiezen vanwege de spelers die ik nu opstelde. We missen veel aanvallers, met Maxi Romero, Noni Madueke en Cody Gakpo. Als ik dan Malen, Thomas en Götze buiten de basis wil hebben, moet ik een systeem bedenken voor de spelers die wel spelen. Daarnaast koos ik hiervoor vanwege de vele lange ballen van Vitesse. Maar eerlijk is eerlijk, na rust ging het beter in ons normale systeem. Voetbal is altijd aanpassen aan de situaties. We kiezen altijd wat het beste is voor ons.”

VAR

Schmidt liet onlangs in een vurig betoog weten dat de VAR wat hem betreft afgeschaft moet worden. Tegen Vitesse werd PSV juist geholpen door de videoscheidsrechter, die een strafschop voor Vitesse terugdraaide. ,,Haha, deze vraag had ik al verwacht. Ik heb nooit gezegd dat de VAR alles fout doet, maar ik vind dat als er een VAR is er geen beslissende fouten meer gemaakt mogen worden. Die fouten werden wel heel vaak gemaakt de laatste maanden, daarom zei ik dat. Maar vandaag was ik blij met de VAR.”

Donderdag wacht voor PSV de return tegen Olympiakos. In Eindhoven moet een 4-2 achterstand goedgemaakt worden tegen de Grieken om actief te blijven in de Europa League. ,,Deze wedstrijd helpt enorm richting donderdag. Dit geeft veel vertrouwen en we hebben wat extra opties, zoals Nick Viergever die weer terug is. Ook hebben we wat spelers rust kunnen geven, dus de kansen om de volgende ronde te halen zijn vandaag niet kleiner geworden. Dit zijn echt Engelse weken, dat hebben mijn spelers nog nooit meegemaakt. Dat is nieuw. Dus alle spelers hebben rust nodig.”