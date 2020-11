Schmidt verwacht drie man op de training van PSV: ‘De rest is weg, geblesseerd of heeft corona’

Ryan Thomas is niet inzetbaar tijdens het eredivisieduel van PSV met Willem II van zondag. Hij raakte geblesseerd in het uitduel met PAOK Saloniki. Thomas maakte vlak voor de 2-1 een grote fout door met de bal te gaan lopen en raakte bij dat moment ook nog geblesseerd.

Schmidt denkt niet dat hij er lang uit is, maar de wedstrijd van zondag komt te vroeg. Wie er wel of niet bij zullen zijn, is voor de coach nog altijd een vraagteken. Waarschijnlijk pas in de loop van zondag is duidelijk wie bij PSV kunnen aansluiten. Op dit moment zijn er dus dertien afwezigen bij PSV (vijf voetbalblessures en acht corona-gevallen), waarbij een aantal door corona gevelde spelers nog zou kunnen terugkeren.

PSV heeft niet overwogen om de voor interlands geselecteerde spelers aan te raden om niet naar hun nationale ploegen te gaan. ,,Dat is niet aan ons”, vindt Schmidt. ,,De interlands gaan door en daar kun je een mening over hebben, maar het is voor spelers ook een erezaak dat ze bij hun nationale ploeg zitten. Ze nemen zelf het besluit.” Dat het curieus oogt dat de deze week nog niet voldoende van het coronavirus herstelde Cody Gakpo door de KNVB is opgeroepen voor Jong PSV, was een conclusie die hij aan zijn gehoor liet. Denzel Dumfries is niet opgeroepen voor Oranje en herstelt de komende weken in Eindhoven.

Rustige training

PSV-trainer Roger Schmidt verwacht dat hij komende week met slechts drie spelers op het trainingsveld staat. ,,De rest is weg, geblesseerd of heeft corona”, zei de Duitser een dag na de verloren uitwedstrijd in de Europa League tegen PAOK (4-1). Schmidt ziet na het competitieduel van zondag met Willem II weer heel wat spelers uitvliegen over de wereld voor interlands.

,,Natuurlijk ben ik bezorgd, iedereen is bezorgd op dit moment”, zei Schmidt, die eerder al vraagtekens zette bij het spelen van interlands. De voetballers verlaten de ‘bubbel’ die bij hun club is gecreëerd om op pad te gaan met hun nationale ploeg, met het risico om besmet te raken met het coronavirus. PSV heeft al wekenlang te maken met heel wat besmette spelers.

,,Nee, ik ga mijn spelers niet vragen om te blijven. Het is onze plicht om opgeroepen internationals af te staan”, aldus Schmidt.