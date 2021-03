Schmidt: ‘Situatie tussen mij en arbiter Nijhuis onbelangrijk’

VideoRoger Schmidt wilde niet veel kwijt over Bas Nijhuis. De trainer van PSV zei dat de focus op het duel van zondag met Feyenoord moet liggen en niet op zijn weerzien met de scheidsrechter. ,,De situatie tussen mij en Nijhuis is niet belangrijk. Ik wil er verder ook niet op reageren. Ik heb er al te veel over gezegd”, aldus Schmidt, die dit seizoen twee keer hard in botsing kwam met Nijhuis.

In oktober kreeg Nijhuis na de wedstrijd Vitesse - PSV (2-1) stevige kritiek van Schmidt, omdat hij na het terugkijken van de tv-beelden een strafschop voor de Eindhovenaren terugdraaide. ,,Alleen als je als scheidsrechter echt een grote fout maakt, ga je de beelden terugkijken. En dit was niet een 100 procent foute beslissing. Misschien kent hij de regels niet”, foeterde Schmidt destijds.

Begin dit jaar liet de Duitser zich weer negatief uit over Nijhuis. Schmidt beweerde na het duel met Sparta dat Nijhuis gezegd zou hebben dat hij bewust in het nadeel van PSV had gefloten. ,,Niet tegen mij, maar hij heeft het gezegd”, aldus Schmidt. ,,Dus hij is niet professioneel. Dit is de tweede keer dat ik het zo ervaar. En daar ben ik echt niet blij mee.”

Volledig scherm Bas Nijhuis en Roger Schmidt bakkeleien in Arnhem. © AD

Het leidde tot een onderzoek van de aanklager en een schorsing voor Schmidt. Vrijdag kreeg Schmidt veel vragen over Nijhuis, maar hij pareerde ze allemaal. ,,Het moet over de wedstrijd gaan. Daar moet de focus op liggen. Voor zowel mij als voor mijn team.”



Schmidt hoopt zondag weer over Cody Gakpo te beschikken. De aanvaller raakte halverwege januari geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en kwam sindsdien niet meer in actie.

Volledig scherm Cody Gakpo is geblesseerd geraakt tijdens het duel met Sparta. © ANP

,,Het gaat goed met Cody. De afgelopen twee dagen trainde hij met de groep mee en hij had geen pijn”, zei Schmidt. ,,We hebben nog twee trainingen in aanloop naar zondag. We nemen zaterdag een beslissing. Cody is erg belangrijk voor het team, maar we moeten ook voorzichtig met hem zijn. Het is duidelijk dat we een speler als Gakpo de laatste maanden hebben gemist.”

De topper tussen PSV en Feyenoord begint zondagmiddag om 14.30 uur.