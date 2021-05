Schmidt schrikt van ‘gemakzuchtig’ PSV: ‘Hier moeten we over praten’

Roger Schmidt was niet te spreken over het optreden van PSV in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen (2-2). Er was volgens de PSV-coach niet één ding om tevreden over te zijn: ,,Dit was niet onze dag.”

PSV won de afgelopen weken van Heracles Almelo (3-0), VVV-Venlo (0-2) en FC Groningen (1-0) zonder ook maar één goal tegen te krijgen. Tegen SC Heerenveen kregen de Eindhovenaren twee goals tegen en dat betekende duur puntenverlies: ,,Dit is als coach ook een verrassing. We speelden goed de laatste weken, kregen geen tegengoals en trainden ook goed. Er waren geen seinen die duidden op het spel van vandaag. Zonder intensiteit, zonder energie, zonder de juiste mentaliteit. Hoewel SC Heerenveen twee belangrijke spelers misten (Henk en Joey Veerman, red.) geloofden zij erin en dat werd beloond", aldus Schmidt bij ESPN.

De coach van PSV wil dat zijn spelers het puntenverlies gebruiken om de focus weer te vinden: ,,Iedereen die denkt dat het een makkelijke wandeling naar de tweede plek zou worden, weet nu dat het gewoon hard werken blijft. Het lijkt erop alsof ze er te makkelijk over dachten vandaag. Terwijl het heel belangrijk is voor de club om tweede te worden. Ik heb geen enkele goede reden voor de manier waarop we vandaag speelden dus daar moeten we over praten.”

Malen

Donyell Malen had voldoende kansen om PSV drie punten te bezorgen, maar het lukte hem maar niet om doel te treffen: ,,We hebben te veel kansen gemist en het was ook mijn middag niet”, gaf hij ronduit toe. ,,Heerenveen hield het in het centrum goed dicht. Daar hadden wij het moeilijk mee. Het verschil na de rust zat in ons positiespel en in het tempo. We wisselden na de rust steeds goed van kant. Maar deze wedstrijd hadden we moeten winnen, zo simpel is het. We moeten er gewoon voor zorgen dat we tweede worden. Het seizoen is lang, maar dat is nu wat telt”, besloot Malen.

Het gebrek aan efficiëntie is volgens Schmidt precies de reden waarom PSV nog altijd in een hevige strijd om de tweede plek is verwikkeld: ,,We hadden moeten scoren, efficiënt zijn. Maar dat is ook het verhaal van dit seizoen en de reden dat we dit seizoen niet beter waren dan we zijn", aldus de PSV-coach, die wel vond dat zijn ploeg een penalty verdiende na een handsbal van Jan Paul van Hecke: ,,Het is een duidelijke beweging naar de bal, maar ook de beslissingen van de VAR vormen ons verhaal van dit seizoen. Na vandaag wil ik echter niet over de scheidsrechter praten.”

Volledig scherm Roger Schmidt. © ANP