Schmidt over zijn vertrek bij PSV: ‘Hoop dat er wordt gezegd dat ik een goede trainer ben geweest’

‘Schande als NAC de play-offs niet haalt’

,,De play-offs moeten we gewoon halen. Anders zouden we ons echt tekort doen. Daar zijn we te goed voor. Het is al een schande dat we op deze positie (tiende) staan.” NAC - Roda JC is een wedstrijd die ertoe doet voor Edwin de Graaf.

8:41