Schmidt moet één speler van PSV-drietal teleurstellen: ‘Dat moet ik wel vaker’

PSV mist zondag tegen de Venlonaren Ryan Thomas, Mauro Júnior, Richard Ledezma en Maxi Romero. Daarnaast is Érick Gutiérrez er niet bij, wegens een spierblessure. ,,Hij zal zondag sowieso niet in de selectie zitten. Hoelang hij eruit is, moeten we afwachten.”

Giakoumakis

Een van de grote gevaren van VVV is topscorer Georgios Giakoumakis . ,,Hij is goed in en rond het strafschopgebied”, zegt Schmidt. ,,Het moet een teamprestatie worden om ervoor te zorgen dat zij (VVV dus, red.) het moeilijk krijgen om dit gebied te bereiken. Dat is vooral een belangrijke tactische opgave.”

Pleit het feit dat hij goed wordt bevonden in de zestien niet voor Nick Viergever in het basisteam? ,,Nick stond al meerdere keren in de opstelling en hij deed het goed vond ik”, zegt Schmidt. ,,Hij geeft ons wat fysiek vermogen in het strafschopgebied en de argumenten zijn er zeker, maar we gaan het zien.” Hij zal iemand moeten teleurstellen van het trio Pablo Rosario, Ibrahim Sangaré of Viergever. ,,Dat moet ik wel vaker en geldt bijvoorbeeld ook voor Armando Obispo. Hij doet het echt heel goed in de training. Ik denk dat hij nog wel een kans krijgt in dit seizoen en het is belangrijk dat hij met het oog op het komende voetbaljaar ook ervaring op gaat doen.”