Schmidt lovend over Madueke na hattrick in oefenduel: 'Niet verrast’

,,Het was op de eerste plaats fijn om mijn team weer eens in een wedstrijdshirt te zien. Ondanks de hitte zag ik veel motivatie. Zeker voor rust hadden we goede momenten en maakten we een aantal mooie goals”, vond Schmidt. ,,We hadden een goed gevoel voor de momenten waarop we moesten pressen en de momenten waarop we de tegenstander op eigen helft konden houden. We konden dat spel niet de hele helft spelen na deze week en in deze hitte, maar ik zag dingen die vanuit de training zijn vertaald naar de wedstrijd. Daar ben ik tevreden over.”