Schmidt is helemaal klaar met de VAR, maar hij staat niet alleen

Door Maarten Wijffels



Roger Schmidt was vandaag al een tijdje bezig met een verhaal over de inbreng van Mohamed Ihattaren, toen hij ook iets anders aanhaalde in het bekertreffen van woensdag met Ajax. Schmidt: ,,Er werd na rust ook een overtreding op Mo gemaakt, dat was een 1000 procent rode kaart. Ik weet niet of ik nog wat mag zeggen over scheidsrechters, maar ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Alleen hebben we een VAR en is het uiteindelijk géén rood voor Nicolás Tagliafico. Dat is niet uit te leggen.’’