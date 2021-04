Schmidt hoopt dat PSV ook op het veld een mooi eerbetoon aan ‘Skiete Willy’ kan geven

Door Rik Elfrink



,,Ik heb me een beetje verdiept in zijn betekenis voor de club en zijn statistieken als voetballer. Fantastisch zijn ze”, zei Schmidt vrijdagmorgen. ,,Vorig jaar heeft hij me meteen welkom geheten toen ik in maart mijn contract bij PSV ondertekende. Iedereen praat wel over Romário en Ronaldo als het om PSV gaat, maar misschien was Willy van der Kuijlen wel de allerbeste aanvaller die de club gehad heeft.”