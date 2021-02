Schmidt gelooft niet in mentale drempel bij PSV voor nationale topduels

PSV won dit seizoen in de Europa League van Granada en PAOK Saloniki, maar kon in Nederland nog geen grotere tegenstander verslaan. Is er een barrière waarom dat niet lukt?

PSV-coach Roger Schmidt gelooft niet dat sprake is van een mentale drempel of een benoembaar probleem. ,,Nee en de competitie is nog lang niet voorbij”, gaf de coach dinsdag in aanloop naar de bekertopper tegen Ajax aan. Zijn ploeg mist een aantal spelers, maar desondanks is Schmidt vol vertrouwen. PSV won zaterdag, voordat het begon te sneeuwen, met 3-0 van FC Twente. Serieus trainen zat er daarna niet meer in. ,,Onmogelijk, we hadden geen veld om te trainen”, zei Schmidt. ,,We hebben vandaag een stukje van het kunstgras schoongemaakt, voor een korte activatietraining. Het is geen ideale voorbereiding, maar we moeten accepteren dat dit een speciale tijd is. We zijn klaar voor dit bekergevecht.”

Vorige maand troffen Ajax en PSV elkaar ook al, toen voor de competitie. PSV gaf in de Johan Cruijff Arena een vroege voorsprong van 0-2 uit handen (2-2). ,,We hadden die wedstrijd kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen”, aldus Schmidt. ,,Een gelijkspel was een terechte uitslag. Woensdag wordt het een andere wedstrijd, een gelijkspel is niet mogelijk. Eén team gaat door, de ander ligt eruit. Wij willen het team zijn dat doorgaat.”

PSV verloor de afgelopen weken in de competitie van AZ en Feyenoord en dus wacht Schmidt nog op zijn eerste zege in een topper. ,,Maar het seizoen is nog niet voorbij. Het belangrijkste is dat we na een verloren wedstrijd steeds goed reageerden.”

,,Pas aan het einde van het seizoen kunnen we zien hoe het gegaan is”, zegt hij over de topduels. PSV krijgt woensdagavond in Amsterdam een gelegenheid om Ajax in de strijd om de KNVB-beker te vloeren, maar eenvoudig wordt dat allerminst.

,,Als je de beker wilt pakken, moet je langs elke tegenstander”, aldus de coach. ,,Het lijkt makkelijk, omdat je maar vijf wedstrijden hoeft te winnen. Maar als je naar de historie van PSV kijkt, was het blijkbaar toch een moeilijk iets.”

Gemotiveerd

Over de geschiedenis kan Schmidt verder weinig zeggen. Het is voor hem ook niet zinvol om in te gaan op de slechte reeks in topwedstrijden, aangezien Schmidt maar drie duels met AZ, Ajax en Feyenoord als coach aan het roer stond.



PSV pakte daarin maar één punt en haalde uit de vorige acht eredivisieduels met een van deze teams ook maar drie punten. ,,We zijn bezig met het huidige seizoen en in de eerste rondes van het bekertoernooi hebben we volgens mij laten zien dat we deze competitie serieus nemen. We zijn heel gemotiveerd en ik zie spirit in mijn team. We hebben zin om tegen Ajax te spelen en voelen geen druk.”

Volledig scherm © Pro Shots