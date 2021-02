Schmidt en PSV verklaren absentie Ihattaren voor topper tegen Ajax: ‘Weinig inzet en teamdiscipline’

Na het nieuws dat Ihattaren wederom een aanvaring had gehad met zijn coach was het nog onzeker of de jongeling bij de PSV-selectie zou zitten voor de cruciale topper tegen Ajax, maar PSV gaat zonder hem proberen om de spanning in de titelstrijd weer enigszins terug te brengen. De Eindhovenaren beginnen in dezelfde opstelling als tegen Olympiakos.



,,Ihattaren heeft zich donderdag niet gedragen zoals je dat van een prof mag verwachten. Weinig inzet, weinig teamdiscipline. Het was onmogelijk om hem op te nemen in de selectie. Daarom hebben we deze beslissing genomen”, heeft coach Schmidt uitgelegd op het clubkanaal van PSV. De club zelf heeft inmiddels ook een verklaring gegeven voor de absentie van Ihattaren: ,,Mohamed Ihattaren maakt geen deel uit van de selectie van PSV. Die beslissing heeft de club eerder dit weekend genomen. De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen. PSV heeft daarom besloten dat de negentienjarige middenvelder dit weekend geen deel uitmaakt van de A-selectie.”