Scherpen vertrekt bij Ajax: doelman tekent snel voor vier jaar bij Brighton

Scherpen reisde niet met Ajax mee naar het trainingskamp in De Lutte om zijn transfer naar de Premier League af te ronden. Brighton & Hove Albion betaalt om en nabij vijf miljoen euro voor de doelman die in de zomer van 2019 voor 1,5 miljoen euro overkwam van FC Emmen.



Sinds de komst van Scherpen lukte het hem niet om eerste doelman bij Ajax te worden. Na de dopingschorsing van Andre Onana kreeg Maarten Stekelenburg de voorkeur. Scherpen kwam zodoende tot slechts vier wedstrijden in het eerste elftal van Ajax waaronder de met 1-2 verloren kwartfinalewedstrijd van de Europa League tegen AS Roma waarin hij blunderde bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini.



Scherpen moet bij Brighton concurreren met Robert Sánchez, de Spaanse doelman die het afgelopen seizoen eerste doelman werd toen Mathew Ryan werd verhuurd aan Arsenal. De 23-jarige Sánchez is ook met Spanje mee naar het EK. Van Ryan zal Scherpen vermoedelijk geen last hebben. De Australische doelman lijkt op weg naar Real Sociedad.