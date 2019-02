Scherpe rivaliteit eraf bij Willem II en AZ: ‘Dat was in het tijdperk Scheringa’

Een jaar of twaalf geleden drukten supporters van Willem II duizend stickers af met het opschrift: ‘Ik rem niet voor Dirk Scheringa’, doelend op de toenmalig voorzitter van AZ. Die trok in rap tempo een stuk of zes voetballers van de Tilburgse club transfervrij aan. De grootste rivaliteit tussen beide clubs die elkaar vanavond in de halve finale van het bekertoernooi bekampen, is inmiddels wel verdwenen. De laatste jaren is er sprake van een omgekeerde beweging. In de slipstream van David Loggie, die eind jaren tachtig de overstap maakte van AZ naar Willem II, kwam een handvol spelers richting Tilburg.