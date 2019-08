Scheidsrechtersbaas Van Egmond pleit voor nieuwe software

VARScheidsrechtersbaas Dick van Egmond hoopt dat de videoarbiters in de eredivisie volgend jaar wel gebruik kunnen maken van software waarmee buitenspel nog beter is te constateren. ,,Het gaat om een investering van een paar ton”, zei hij. ,,Voor sommige clubs is dat nu nog te veel geld. Maar het zou het spel wel eerlijker maken.”

De software zou het mogelijk maken om buitenspelsituaties tot op de centimeter juist te beoordelen. De UEFA beschikt wel over die verfijnde technische apparatuur. Om die reden werd op 6 juli een doelpunt van Jesse Lingard voor Engeland in de halve finale van de Nations League tegen het Nederlands elftal na tussenkomst van een videoscheidsrechter afgekeurd. ,,Dat doelpunt had bij ons in de eredivisie geteld”, weet Van Egmond. “Want wij hadden met onze apparatuur niet met zekerheid kunnen zeggen dat Lingard een kleine centimeter buitenspel stond.”

Het inzetten van de videoscheidsrechter heeft het voetbal ook in de eredivisie eerlijker gemaakt, stelt Van Egmond. ,,Dat bewijzen de cijfers. Doelpunten zijn terecht goedgekeurd of afgekeurd. Met dank aan de videoscheidsrechters zijn schandalige overtredingen alsnog bestraft met een rode kaart. Het publiek raakt ook steeds beter gewend. Ik denk dat het ook een goede zet is dat bezoekers van wedstrijden dit seizoen in veel stadions via grote schermen op de hoogte worden gehouden van waar de de videoscheidsrechter en arbiter naar kijken.”

,,Maar we zullen ook komend seizoen discussie houden”, vervolgt Van Egmond. ,,Niet iedereen zal een spelmoment hetzelfde interpreteren. Ook scheidsrechters niet. Neem nou de beslissing of het om een handsbal gaat of niet. De regel voor volgend seizoen is dat het bijna altijd een handsbal is als iemand de bal raakt als hij de armen omhoog of opzij heeft. Het is bijna altijd geen strafschop als de armen keurig langs het lichaam bungelen. Bijna altijd, ik heb het niet verzonnen.”