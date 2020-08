Scheidsrechtersbaas rekent op meer opnieuw genomen strafschoppen

Dick van Egmond vermoedt dat er vanaf komend seizoen meer strafschoppen in het betaalde voetbal opnieuw genomen moeten worden. De baas van de scheidsrechters van de KNVB baseert zich daarbij op veranderde spelregels, onder meer over te vroeg inlopen en hands, en de steeds beter wordende technologie voor de videoscheidsrechters.

In Zeist liet Van Egmond enkele strafschoppen uit het verleden zien waar toen nog niemand op- of aanmerkingen op had. Maar nu wordt een strafschop bijvoorbeeld opnieuw genomen als een van de andere spelers bij het nemen van de penalty te vroeg inloopt en al met één hele voet in het zestienmetergebied staat op het moment dat de bal nog moet worden geschoten. Met dank aan de videoscheidsrechter is dat heel goed waar te nemen.

Als een keeper te ver zijn doel uit loopt, moet de penalty ook over. Daar wordt strenger op gelet en het kan doelverdedigers voortaan een gele kaart opleveren. Ook te vroeg inlopende spelers ontvangen sneller geel. Mede vanwege dat strengere beleid, worden gele kaarten voortaan na de reguliere speeltijd en eventuele verlenging voor het restant van die wedstrijd kwijtgescholden. Iemand die dan in de strafschoppenserie geel krijgt (vanwege te vroeg inlopen of te vroeg van de doellijn afkomen) hoeft dan niet direct met rood te worden weggestuurd.

Discussies

Belangrijke spelregelwijzigingen zijn vanaf komend seizoen ook zichtbaar bij hands. Het bovenste deel van de arm, eigenlijk het verlengde van de schouder, wordt niet meer gezien als hands. Dat was onlangs al te merken in de kwartfinale van de Europa League tussen Bayer Leverkusen en Internazionale, waar de Nederlander Daley Sinkgraven de bal op die plek kreeg. De strafschop van Inter werd teruggedraaid. ,,Ook hier gaan we veel discussies over krijgen”, verwacht Van Egmond.

Als voetballers de armen langs hun lichaam houden en de bal wordt daar tegenaan geschoten, is het ook geen hands. Als de arm een onnatuurlijke beweging maakt en je krijgt de bal ertegenaan, is het wel hands, behalve als je de bal per ongeluk tegen je eigen hand of arm aan schiet. Verdedigers die een sliding maken of zich voor de bal ‘gooien’, nemen dus een extra risico. Datzelfde geldt voor het gebruik van handen en armen bij luchtduels.

Van Egmond legde donderdag ook uit dat als een speler hands maakt, de aanval daarna nog een tijdje doorloopt en pas later een treffer oplevert, het doelpunt ook kan worden afgekeurd. ,,Want het is nog dezelfde aanval, ook al duurt die nog een tijdje. Het wordt anders als een ploeg na dat moment helemaal teruggaat naar eigen helft en vanaf daar weer aan een nieuwe aanval begint.”