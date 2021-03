Scheidsrechtersbaas: ‘Misschien komt er wereldwijd wel een VAR-light’

AZ voorziet hoofdtribu­ne van dakcon­struc­tie op ‘symboli­sche dag’

24 maart In Alkmaar is een belangrijke stap gezet in de bouw van het nieuwe dak van het AZ-stadion. Algemeen directeur Robert Eenhoorn sprak woensdagochtend van ‘een symbolische dag voor het hele proces’. Met twee grote kranen werd een loodzware dakconstructie op de hoofdtribune van het AFAS-stadion gehesen.