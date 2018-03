Scheidsrechter zag slaande beweging Lozano niet: 'Voor mij een verrassing'

'Het lukte ons niet om de schade te beperken'

22:58 NAC had zaterdag het gevoel wat veel clubs hebben die in het Philips Stadion rondlopen. Het gevoel dat er iets te halen valt, maar dat ongrijpbare iets eindigt over het algemeen in niets. Veertien van de vijftien thuiswedstrijden werden gewonnen door PSV, zo ook tegen NAC dat met 5-1 verslagen werd. ,,Een forse nederlaag, dat doet pijn ja. Het lukte ons niet meer om de schade te beperken.”