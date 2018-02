Scheidsrechter Higler snapt twijfels over rood voor Lozano

'Dit is onacceptabel. Wij mogen nooit opgeven, dat is de slogan van deze club'

3:18 Stijn Vreven kan veel hebben, maar de witte vlag hijsen? Nee, dat nooit. Dat gaat er bij hem niet in. Hoe goed de tegenstander ook is, hoe getalenteerd een team als AZ ook is, hij wil dat zijn spelers te allen tijde met het mes tussen de tanden spelen. ,,Dit vind ik onacceptabel”, zei de NAC-trainer na de 1-3-nederlaag zaterdagavond tegen AZ.