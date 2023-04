Schandalige taferelen in de Kuip: Davy Klaassen loopt hoofdwond op door projectiel vanaf tribune

FC Groningen heeft wonder nodig om degradatie af te wenden na nederlaag tegen Fortuna Sittard

FC Emmen won van SC Cambuur. Excelsior pakte een punt tegen FC Twente. En FC Groningen? Dat schutterde vooral in de eerste helft op bezoek bij Fortuna Sittard (3-1 nederlaag) en staat zo al met anderhalf been in de Keuken Kampioen Divisie.