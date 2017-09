Schaars: Nu hebben we het goede gevoel, woensdag weer

Aanvoerder Stijn Schaars was niet de speler die Heerenveen tegen Excelsior (1-2) aan de hand nam, zoals hij dat deed tegen PSV. Maar toch was de middenvelder tevreden met de zege, zo gaf hij aan voor de camera's van Fox Sports.

,,We wisten gewoon dat het lastig ging worden", aldus Schaars. ,,Je speelt hier op een klein veldje, zij spelen een lastig spelletje. Met Luigi Bruins hebben zij eigenlijk geen drie, maar vier middenvelders. Daar hadden wij in de eerste helft zichtbaar moeite mee. Als je dan toch 2-1 wint, mogen we zeer tevreden zijn."

In de eerste helft had Heerenveen het echt heel moeilijk met de Rotterdammers. Het was niet het Heerenveen dat PSV bij vlagen van de mat speelde. ,,Als je niet met zijn elven bij de les bent, kom je vaak te laat. Ze staan misschien niet hoog, maar hebben met Bruins, Faik, Koolwijk en Messaoud hele goede voetballers en ze kunnen ook scoren. Als wij gaan denken omdat wij PSV hebben verslagen, dat Excelsior dan ook wel lukt, dan gaat het bij Heerenveen niet goed."

Toch ging het in de tweede helft beter en draaide de ploeg de score om. Zo komt Heerenveen woensdag met een zege terug in het Van Donge & De Roo-stadion voor de KNVB-beker. ,,We hebben het in de tweede helft omgezet en toen zag je dat we beter waren. We gaan hier even van genieten en uitrusten en dan zijn we woensdag hier weer. Wij hebben nu het goede gevoel, kom maar op met die beker."

Koolwijk

Bij Excelsior keek men na afloop vooral naar de scheidsrechter. Bij de 1-2 van Marco Rojas was er sprake van hands, zo dacht aanvoerder Ryan Koolwijk. ,,Volgens mij neemt 'ie de bal met de hand mee. Als dat gebeurt, dan is het hands. Maar hij gaat erin en je staat zonder punten. Wat mij betreft mag die bal er vanaf die hoek ook in. Hij kan er eigenlijk niet in, maar het gebeurt toch. Dat is zuur voor ons."

Koolwijk vond dat een gelijkspel er zeker in zat. ,,Ik denk dat we meer verdienen. Ik krijg in de tweede helft een enorme kans met die kopbal, die moet er in. We krijgen kansen zat, maar scoren niet. We moeten naar onszelf kijken. We hebben redelijk gespeeld, kansen gecreëerd, maar afmaken lukte niet."