Schaars na blamage: Totale off-day

,,Dit was voor ons een offday. Vitesse heeft ons op alle fronten afgetroefd. Het lijkt erop dat het vertrouwen bij ons even weg is. We hebben een jonge ploeg, maar zoals de wedstrijd nu verliep, kan niet. Gelukkig kunnen we woensdag in de KNVB-beker tegen Willem II het een en ander rechtzetten.''



Bryan Linssen, de maker van 0-2 en de aangever bij 0-3, was verguld met de royale zege van de nieuwe nummer drie in Friesland. ,,Het was een lekkere middag, het was hier makkelijker dan gedacht. Het leek wel of het vanzelf ging. Dat kwam ook doordat we goed aan de wedstrijd begonnen. En als je bij de rust al met 0-2 leidt, voel je geen vermoeidheid, terwijl we donderdagavond nog in de Europa League speelden. Op naar PSV'', doelde hij op de thuiswedstrijd komende zondag tegen de koploper uit Eindhoven.