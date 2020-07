SC Heerenveen is tot in zijn vezels dé club van de provincie

Vrijwel geen club in Nederland heeft zijn imago zo fenomenaal voor elkaar als SC Heerenveen, stelt columnist Sjoerd Mossou. ,,Niet in de laatste plaats dankzij het shirt natuurlijk.‘’

Heerenveen bestaat 100 jaar. Om dat te vieren, werd gisteren het vuistdikke prachtboek SC Heerenveen 100 jier van Kick Uitgevers gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion.

Lees ook PREMIUM Transfer naar Lille topdeal voor Ajax, Sven Botman én SC Heerenveen Lees meer

Foppe en Riemer waren er ook. Er was suikerbrood en Sonnema Berenburg. Het Friese volkslied weerklonk en ja hoor, je kon erop wachten natuurlijk: overal pompeblêden.

Over Heerenveen zeiden wij vroeger altijd schamper dat iedereen er op Foppe de Haan lijkt. Om ons gelijk te halen, ontdekten we op de tribunes dan allemaal Foppe-lookalikes, mannen in ­allemaal exact dezelfde windjassen, met nuchtere roze blosjeswangen en grijs haar.

(Opvallend weinig snorren zagen we, in tegenstelling tot in Almelo, waar het werkelijk krioelt van de Herman Finkersen.)

Quote De jongeren achter het doel leken allemaal op Hielke en Sietse Klinkhamer, vonden wij.

De jongeren achter het doel leken allemaal op Hielke en Sietse Klinkhamer, vonden wij, ook als ze daar helemaal niet op leken, want het ging hier om de lol van de stereotypering. SC Heerenveen, dat was een lieve, enigszins oubollige dorpsclub waar je heel erg een Elfstedentocht-gevoel bij kreeg.

Ik moet daar toch op ­terugkomen. Niet omdat het niet klopt, wel omdat er juist heel veel schoonheid in schuilt. Heel veel Nederlandse voetbalclubs hunkeren juist naar zo’n duidelijke identiteit, naar zo’n herkenbaar imago.

Bij clubs als Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles, De Graafschap, FC Twente of NAC lukt dat nog wel aardig: clubs met een cultureel DNA zo glashelder, dat je het in drie zinnen kunt uitleggen. Maar bij de meeste andere clubs wordt dat al wat moeilijker; je vervalt al snel in afgekloven termen als ‘volksclub’ of ‘trots van de stad’.

Vrijwel geen club in Nederland heeft zijn imago zo fenomenaal voor elkaar als SC Heerenveen. Niet in de laatste plaats dankzij het shirt natuurlijk: de Friese vlag zit daar zo letterlijk in verweven, dat het tot in zijn vezels een club van de provincie mag heten.

Oud-voorzitter Riemer van der Velde cultiveerde tijdens zijn bewind die trotse Friese inborst feilloos, maakte de legendarische Abe Lenstra nog wat groter en vergat daarbij het belangrijkste niet: goede voetballers halen.

Liefst doodgewone jongens die feilloos pasten in het doe-maar-gewoonprincipe van SC Heerenveen. Spelers die zich niet meteen ontheemd voelden in een slaapdorp van 50.000 inwoners, met café De Buurman als meest kinky uitspanning.

Quote SC Heerenveen groeide uit tot een symbool van de provincie, de tegenpool van de rauwere, ongepolijs­te stadsclub Cambuur

In veel opzichten was het pure marketing, maar het werkte. SC Heerenveen groeide uit tot een symbool van de provincie, de tegenpool van de rauwere, ongepolijste stadsclub Cambuur.

Zelfs toen bestuurders en clubhelden de laatste jaren rollebollend over straat gingen, veranderde dat buiten Friesland vrijwel niets aan dat imago. De ene crisis was nog dieper dan de andere, maar Heerenveen is al honderd jaar Heerenveen.

Club van topspitsen en pompeblêden, van Abe en van Foppe, van Unox-worsten en suikerbrood, van Akkrum en van Tjalleberd, van Friese doorlopers en de klanken van De Alde Friezen.

De ware provincieclub van Nederland.