SC Cambuur nieuwe koploper na vierde zege op een rij

Eerste divisieSC Cambuur is de nieuwe koploper in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen vanavond met 2-0 van Telstar en profiteerden van de misstap van Go Ahead Eagles, dat verrassend met 3-2 onderuit ging bij Jong AZ.

Cambuur kwam op eigen veld via Kevin van Kippersluis op voorsprong. Na rust had de thuisclub het moeilijk met het aandringende Telstar. Justin Mathieu zorgde een kwartier voor tijd voor opluchting in Leeuwarden: 2-0.

Door de vierde zege op rij nam Cambuur de eerste plaats over van Go Ahead Eagles. De ploeg van John Stegeman ging in Wijdewormer met 3-2 onderuit bij Jong AZ, waar Ferdy Druijff met twee benutte strafschoppen weer belangrijk was.

FC Twente boekte een eenvoudige uitzege bij FC Dordrecht. Antonio Stankov was de schlemiel aan de Krommedijk. De verdediger van FC Dordrecht maakte voor de tweede keer op rij een eigen goal. Nadat hij vorige week tegen Telstar (1-4) zijn eigen doelman passeerde, hielp hij FC Twente nu aan de 0-2 toen hij een vrije trap van Aitor Cantalapiedra – ook al de aangever bij de 0-1 van Peet Bijen - met het hoofd verlengde.