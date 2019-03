SC Cambuur en René Hake na dit seizoen uit elkaar

Hake was sinds januari 2018 de coach in Leeuwarden. Vorig seizoen loodste hij SC Cambuur naar de play-offs, waar uiteindelijk tegen FC Dordrecht werd verloren. Momenteel staat de formatie van Hake op een dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.



,,Dit nieuws doet niets af aan de doelstelling om dit seizoen de play-offs te halen. Iedereen bij de club, met de hoofdtrainer voorop, blijft hier alles aan doen en is vol vertrouwen dat we dit gaan halen", laat de club weten op de website.



Hake was eerder coach bij FC Emmen en FC Twente.