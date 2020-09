SC Cambuur boekt ruime zege dankzij vierklapper Kallon, Almere City koploper

Grote man aan Cambuur-zijde was Issa Kallon, die liefst viermaal raak schoot. Michael Breij was de maker van de vijfde treffer van de Leeuwarders, terwijl Jeredy Hilterman en Tim Pieters in de slotfase zorgden voor de eretreffers bij de uitploeg. Door de overwinning staat Cambuur op de derde plaats met tien punten uit vijf duels. Ook MVV mocht drie punten bijschrijven. Dankzij twee treffers van Joeri Schroijen en een goal van Joy-Lance Mickels was het met 3-0 te sterk voor TOP Oss.

Almere City hoopt dit seizoen te promoveren naar de eredivisie en zette die ambitie in eigen huis kracht bij tegen Helmond Sport. Invaller Anass Ahannach zorgde pas na 64 minuten voor een geruststellend gevoel in Almere. Nadat Delvechio Blackson vijf minuten later voor de 2-0 zorgde, kon de thuisploeg opnieuw drie punten bijschrijven. Almere CIty staat na vijf duels nu op de eerste plaats met dertien punten.

Zege FC Dordrecht

Na de 0-0 remise tijdens de seizoensopening tegen Go Ahead Eagles ging FC Dordrecht door met waar het afgelopen seizoen was geëindigd: verliezen. De Schapenkoppen stonden na drie speelronden roemloos onderaan, maar de ploeg van Cláudio Braga won knap van Jong AZ. De beloften van de Alkmaarders baarden afgelopen maandag nog opzien door met 7-3 uit te halen tegen titelfavoriet De Graafschap.

Kevin Jansen opende in blessuretijd van de eerste helft de score namens FC Dordrecht. De middenvelder zag een kwartier eerder AZ-jongeling Fons Gemmel naar de kant worden gestuurd, nadat hij zijn tweede gele kaart pakte. Julius Bliek kopte in de slotfase de bevrijdende 2-0 binnen, maar dat was niet hét hoogtepunt in Dordrecht. In de tweede helft werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt nadat de vlag van de grensrechter doormidden brak.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.