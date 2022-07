Sarina Wiegman klaar voor historische finale: ‘Dit is geweldig, al is het uiteindelijk gewoon een wedstrijd’

Door Lisette van der Geest



Het is net avond op Wembley, en Sarina Wiegman (52) loopt met haar handen in de zakken van haar joggingbroek over het gras. Korte, rustige stappen. Maar wel op heilige grond. Nog iets minder dan vierentwintig uur, weet ze. Dan gebeurt het hier. Dan is de kalmte voorbij. Dan kan ze geschiedenis schrijven, als eerste bondscoach die twee keer op rij Europees kampioen wordt, met verschillende teams.

Ze passeert speelsters van haar team, die ronddraaiend hun telefoon in de lucht houden om beelden van 360 graden te vangen. Ze loopt voorbij voor een groepsfoto poserende voetbalsters. ,,Ik denk dat het team het heel goed deed”, zei ze kort daarvoor. ,,Ik denk dat we gegroeid zijn in het seizoen, maar ik denk dat we nog meer gegroeid zijn tijdens dit toernooi.” Ze stopt in het midden, bij de middenlijn en kijkt rond.

Quote Je doet het gewoon omdat je van voetbal houdt, omdat je van je werk houdt Sarina Wiegman

Drie poulewedstrijden met twee keer indrukwekkende uitslagen. Een zwaarbevochten kwartfinale en een halve finale. En nu staat Engeland daar waar het land op hoopte: in de finale, tegen Duitsland. Wat die Engelse hoop betreft: kaarten voor de finale waren ruim voor het EK, binnen een uur, al uitverkocht.

Zo’n tien minuten eerder zat Wiegman op een stoel in een zaaltje, luttele meters verderop, achter wat grijze muren, voorbij de vele rode klapstoeltjes die de tribune van Wembley rijk is. Het Duitse team had net getraind, over het gras trokken op hetzelfde moment zeven mannen baantjes achter een handgrasmaaier. De dag voor een wedstrijd heeft elk spelend team op het EK standaard een persbijeenkomst, met bondscoach en een speelster, in dit geval aanvoerder Leah Williamson. Deze keer is het zaaltje gevuld met zo’n tachtig mensen.

Wiegman beantwoorde vragen op de haar kenmerkende manier: duidelijk, vriendelijk, scherp, nuchter en in redelijk korte bewoordingen. Over de route naar de finale: ,,Het leek relatief makkelijk, maar het is nooit makkelijk.” Over haar aanpak en de hobbels onderweg: ,,In de voorbereiding proberen we uit te zoeken: wat kunnen we verwachten op en naast het veld? En als je je goed voorbereidt, en mochten sommige van die gevallen zich voordoen, dan weten we in ieder geval hoe je daarop kunt reageren.” Op de vraag over de opstelling, morgen: ,,Ik wil daar niks over zeggen. Iedereen is fit. We moeten moeilijke keuzes maken. Weten hoe sterk ons team is, we hebben veel opties.”

Volledig scherm Wiegman feliciteert haar speelster met de winst op Zweden © The FA via Getty Images

Het wordt voor Wiegman haar tweede keer coachen op Wembley. Vorig jaar in oktober speelde ze tegen Noord-Ierland een wedstrijd om WK-kwalificatie (4-0). Destijds met ruim 23.000 toeschouwers, morgen worden er 90.000 verwacht - het zou een kampioenschapsrecord betekenen. ,,Je gaat niet voetballen, of begint niet met coachen, met de gedachte: ik wil een coach worden voor 90.000 mensen. Je doet het gewoon omdat je van voetbal houdt, omdat je van je werk houdt. Maar dit is heel geweldig, al is het uiteindelijk gewoon een wedstrijd die we spelen, en ja, het is de finale, maar we benaderen dit zoals elke andere wedstrijd.”

Wat ze voor boodschap zal meegeven in de kleedkamer morgen, vlak voordat haar team het veld betreed? ,,Dat bedenk ik normaal gesproken pas vlak voordat we beginnen. Maar het zal helder zijn, denk ik.”

Vijf jaar geleden won Wiegman de EK-titel met Nederland in eigen land, een feit waar ze deze weken vrijwel dagelijks op gewezen wordt. Zij weet hoe het is, hoe het moet. Ondertussen is ze nu bondscoach van de voetbalnatie bij uitstek, waar overal in het land speciale fanzones zijn ingericht en het aantal fans nog vele malen groter is. Maar vergelijkingen tussen de druk en verwachting toen en nu wil ze niet maken.

Volledig scherm Photos must therefore be posted with an interval of at least 20 seconds. © AFP

,,Ik heb mijn gedachten daar niet op gericht”, zegt ze nu weer. ,,Ik hou mijn aandacht bij de wedstrijd. Bij ons team en hoe we willen spelen en hoe we het willen aanpakken. We hebben Duitsland geanalyseerd en maken daarna een plan, samen met de technische staf, en dan trainen we weer, praten we met spelers, trainen we weer en dat is hoofdzakelijk waar mijn focus ligt.”

Tot na de wedstrijd. ,,Waarschijnlijk wel. Ik ben niet stom. Ik zie wat er gebeurt, het is geweldig. Je ziet het, je bent je ervan bewust, maar daarna richt je je weer op je taak: klaarmaken voor Duitsland.”

En daarbij hoort een wandelingetje op het veld. Een minuut of twintig rondkijken in het stadion, de immensiteit aanschouwen, terwijl de zeven grasmaaiers geduldig wachten aan de zijkant. Wiegman sluit aan bij een groepje speelsters en wijst naar boven, naar een punt dat voor andere toeschouwers uit het zicht blijft. Minder dan vierentwintig uur, dan kan ze geschiedenis schrijven.

Bekijk hier al onze sportvideo's: