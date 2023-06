Santiago Giménez wil bij Feyenoord blijven: ‘Maar er zijn kansen waar je geen nee tegen kunt zeggen’

met pollSantiago Giménez durft nog niet met zekerheid te zeggen waar zijn toekomst ligt. De 22-jarige spits is dankzij zijn sterke debuutseizoen bij Feyenoord op de radar van diverse clubs verschenen, maar denkt zelf dat een extra jaar in Rotterdam goed is voor zijn ontwikkeling.

Dat vertelt de aanvaller in gesprek met TV Azteca, waar hij aanschoof om over zichzelf en de nationale ploeg te vertellen. Giménez is momenteel met Mexico actief op de Gold Cup, waar hij het vooralsnog moet doen met een reserverol. ,,Ik weet nog niet wat er deze zomer gaat gebeuren’’, vertelt de spits. ,,Ik denk nu dat het voor mij het beste is om bij Feyenoord te blijven.’’

Maar de fans van de Rotterdammers helemaal gerust stellen, kan hij nog niet doen. ,,Er zijn nu eenmaal kansen waar je geen nee tegen kunt zeggen. In het voetbal kan alles gebeuren.’’ Toch heeft hij het geweldig naar zijn zin bij Feyenoord. ,,Ik leef mijn droom. Binnenkort ga ik in de Champions League spelen met de club, dat is fantastisch.’’

23 goals

Giménez werd afgelopen zomer overgenomen van het Mexicaanse Cruz Azul. De spits moest het in de eerste maanden van het seizoen nog doen met een reserverol, maar knokte zich na de winterstop in de basis. Giménez kreeg de voorkeur boven Danilo en was in alle competities uiteindelijk 23 keer trefzeker. Daarmee had hij een flink aandeel in de gewonnen landstitel en het bereiken van de kwartfinales van de Europa League.

Toch levert het hem vooralsnog geen basisplaats op bij de Mexicaanse ploeg tijdens de Gold Cup, waar AZ-middenvelder Djordje Mihailovic nog de show stal namens de Verenigde Staten. Tegen Honduras (4-0 zege) begon Giménez op de bank, maar kwam hij een halfuur voor tijd binnen de lijnen. De spits speelde tot dusverre dertien interlands, waarin hij tweemaal trefzeker was.

