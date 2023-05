Santiago Giménez beste speler van het weekend, Xavi Simons en David Hancko blijven strijden in klassement

De 22-jarige Giménez is goed op dreef en kan met een goede eindspurt misschien zelfs nog topscorer van de eredivisie worden, maar het spelersklassement van deze site gaat hij niet meer winnen. Wel staan er vier spelers van de aanstaande kampioen bij de bovenste tien, waar geen speler van Ajax te bekennen is. Feyenoord-verdediger David Hancko deelt de koppositie in het klassement met PSV-aanvaller Xavi Simons, die wel drie wedstrijden meer heeft gespeeld.



Doelman Justin Bijlow was belangrijk voor Feyenoord met twee cruciale reddingen, kreeg een 7,5 en rukt op in het klassement. AZ-middenvelder Jordy Clasie kreeg ook een 7,5 in de topper tegen Ajax. Hij was daarmee de beste speler op het veld in die doelpuntloze wedstrijd in de Johan Cruijff Arena.