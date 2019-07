Sándor Popovics (1939-2019): Hongaarse spraakwaterval die beslist niet met zich liet sollen

De laatste keer dat de overleden Sándor Popovics in de spotlights verscheen is bijna negen jaar geleden. Op 20 juli 2010 werd de geboren Hongaar gepresenteerd als de nieuwe hoofdcoach van RBC. Zes dagen later stapte hij alweer op. Het was Popovics duidelijk geworden dat de toenmalige Roosendaalse eerstedivisionist hem alleen als stroman wilde voor de ongediplomeerde assistent-coaches Peter van Vossen en Eric Hellemons. En daar had hij geen trek in. ,, Sándor Popovics stelt zijn licentie niet voor een paar euro beschikbaar”, zei hij destijds met vuurspuwende ogen.

Die houding kenmerkte de voormalige voetbaltrainer in hoge mate. Hij liet niet met zich sollen. Het Nederlandse voetbal leerde Popovics kennen toen hij in het seizoen 1963/1964 speler werd van Sparta. De Hongaar kwam eerder uit voor Újpest Dózsa in zijn vaderland, maar besloot na een wedstrijd in Oostenrijk niet meer terug te keren achter het IJzeren Gordijn. Hij ging spelen in Duitsland en later Nederland.

Zijn voetballoopbaan voerde hem langs Sparta en AZ-voorganger FC Zaanstreek, maar Popovics maakte vanaf 1970, nadat hij tot Nederlander was genaturaliseerd, vooral naam als trainer. Popovics gold als een emotionele coach, een bewogen mens en werd gezien als tacticus. Zijn spraakwaterval, met zijn soms onverstaanbaar accent, was kenmerkend voor zijn optredens. ,,Ik kan accentloos ‘Scheveningen’ zeggen als ik keelontsteking heb”, zei hij daar ooit over in de 50-plus krant De Oud-Rotterdammer.

Popovics was onder meer coach van het Belgische Waregem, De Graafschap, NEC, Cambuur, Excelsior, FC Eindhoven en in 1994 zelfs van MTK Boedapest in zijn geboorteland.

Roosendaal

Net na de eeuwwisseling ging Popovics aan de slag als hoofdscout voor achtereenvolgens RBC en NAC. Hij woonde inmiddels al geruime tijd in Roosendaal, waar hij getrouwd was met zijn Corrie, de ex-vrouw van oud-RBC’er en ex-Feyenoorder Theo Laseroms.

Zijn dochter Claudia trad in het huwelijk met een andere Hongaarse voetballer, voormalig NAC-keeper Gabor Babos. Na zijn kortstondige terugkeer als hoofdcoach van RBC, negen jaar geleden, verdween Popovics uit beeld.

De laatste fase van zijn leven bracht hij sinds november vorig jaar door in verzorgingstehuis Heerma State in Roosendaal, lijdend aan Alzheimer. Daar overleed hij gisterochtend, nadat hij zondag onwel was geworden. ,,Een goede week geleden, op 22 juni, hebben we zijn tachtigste verjaardag nog gevierd met een lekker biertje. En zaterdag hebben we nog samen op tv naar het vrouwenvoetbal gekeken. Toen wees niets erop dat dit eraan zat te komen”, liet zijn schoonzoon Gabor Babos gisteren weten.