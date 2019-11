Sam Lammers traint weer individueel mee bij PSV

Lammers trainde individueel en moet nog geduld hebben alvorens hij tijdens oefensessies bij de groep kan aansluiten. Hij kan PSV de komende weken in het wedstrijdblok tot de kerstdagen nog niet helpen omdat zijn revalidatie nog enige tijd vergt. De bedoeling is dat hij tijdens de winterstop meegaat naar het trainingskamp van PSV in Qatar. Daarna kan hij in de tweede seizoenshelft weer van waarde zijn voor de club.