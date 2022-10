Ruud van Nistelrooij verwacht met PSV ‘warm welkom’ bij oude rivaal Arsenal: ‘Dat hoort erbij’

PSV verschijnt donderdagavond nog zonder Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior aan de aftrap voor het uitduel met Arsenal in de Europa League. Het drietal is na een lange periode van blessureleed weer fit. ,,Maar na zo’n lange tijd moeten we voorzichtig met ze zijn”, zei trainer Ruud van Nistelrooij. ,,Maar ze kunnen wel minuten maken. Daarom heb ik ze meegenomen.”

Voor PSV is het uitduel met de koploper van de Premier League een mooie test. De club uit Eindhoven won na de smadelijke nederlaag bij SC Cambuur (3-0) van begin deze maand vier duels op rij. Maar zo’n goede tegenstander als Arsenal is het dit seizoen nog niet tegengekomen.

Wel is het afwachten met welk team de thuisclub uit Londen start. Gabriel Martinelli en Oleksandr Zintsjenko misten de laatste training voor het duel met PSV. Trainer Mikel Arteta wil het duo nog niet afschrijven voor de krachtmeting met de bezoekers uit Eindhoven. Maar na drie duels en 9 punten in de Europa League zal hij met het oog op het drukke programma voor het WK in Qatar onnodige risico’s uit de weg gaan. Mogelijk gunt hij ook basisspelers rust. PSV staat met 7 punten op de tweede positie van de poule.

De trainer van PSV wacht waarschijnlijk een warm welkom in Emirates Stadium. Als voetballer van Manchester United maakte hij zich niet altijd populair bij de aanhang van Arsenal. ,,United en Arsenal waren en zijn rivalen, dus dat hoort erbij”, weet Van Nistelrooij. ,,Ik heb een mooie tijd gehad bij United die verder gaat dan een paar momenten tegen Arsenal.”

Jarrad Branthwaite zat naast trainer Ruud van Nistelrooij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Arsenal.

Jarred Branthwaite schoof tijdens de persconferentie aan bij Van Nistelrooij. De laatste keer dat verdediger in het Emirates Stadium speelde, is niet eens lang geleden. Vijf maanden geleden stond hij er met Everton op het veld en leed hij een 5-1 nederlaag. Hij lacht als die wedstrijd ter sprake komt. ,,Ja, die herinner ik me nog wel. Dat was een moeilijke wedstrijd, een moeilijk seizoen ook voor ons.”

Donderdagavond kan hij revanche nemen, dit keer in dienst van PSV. Maar of de ‘gouden regel', dat de speler die aanschuift bij de persconferentie ook in de basis staat, dit keer van toepassing is, daar is Branthwaite zelf nog niet zeker van. Hij voelt zich wel beter, na een blessure die hem korte tijd aan de kant hield. Van Nistelrooij geeft nog geen uitsluitsel over zijn opstelling. ,,Maar Branthwaite kan in verschillende systemen spelen, zowel met vier als vijf verdedigers.”

Het is dus een optie dat PSV met vijf verdedigers zal beginnen aan de topper in de Europa League, tegen de koploper van de Premier League. ,,Wij horen morgen pas wie in de basis zullen staan. Arsenal is een topteam, heeft een hele goede start gehad", weet ook Branthwaite. ,,Maar ik denk dat als we ons aan ons plan houden, dat we voor een resultaat kunnen gaan. Het collectief is goed en als we compact spelen zouden we gelijk kunnen spelen of winnen. Die kwaliteiten hebben we.”

Toch weet ook de Engelse verdediger wel dat PSV voor een flinke uitdaging staat. ,,Het wordt een spannende wedstrijd tegen een goed team.” Of het de grootste test is voor PSV tot nu toe? ,,Ja, dat denk ik wel.”