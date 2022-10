Ruud van Nistelrooij verwacht met PSV ‘warm welkom’ bij Arsenal en denkt aan aanpassen van zijn team

PSV stuit donderdagavond in Londen op de zwaarste tegenstander van het huidige seizoen, zei trainer Ruud van Nistelrooij donderdag in het Emirates Stadium van Arsenal. De trainer verwacht voor hemzelf een ‘warm welkom’, omdat hij voorheen voor rivaal Manchester United speelde. Hij leek dat stiekem wel mooi te vinden en haalde veel herinneringen op aan zijn tijd in Engeland.

Van Nistelrooij had veel complimenten voor de manier van spelen van Arsenal en de kracht van de tegenstander. ,,Ze hebben een team dat veel plezier uitstraalt en uitstekende resultaten behaalt”, zei hij onder meer. De coach denkt ogenschijnlijk aan het aanpassen van zijn team, met bijvoorbeeld vijf verdedigers in de opstelling. Op het moment dat hij geconfronteerd werd met dat idee, wuifde hij het niet meteen weg. ,,Ik bespreek morgen pas de opstelling met de ploeg. Eerst kijken we hoe de afsluitende training verloopt.”

Geblesseerden terug

Bij PSV zijn Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior terug bij de ploeg, maar zij zijn nog niet meteen inzetbaar volgens de coach. ,,We moeten met hen voorzichtig zijn, maar ze kunnen wel minuten maken. Anders had ik ze niet meegenomen.”

PSV heeft vier overwinningen op rij te pakken en reisde met vertrouwen af naar Engeland. De opstelling van de ploeg zou niettemin weleens een geheel andere kunnen zijn dan die van de afgelopen weken.

Jarrad Branthwaite zat naast trainer Ruud van Nistelrooij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Arsenal.

Jarred Branthwaite schoof tijdens de persconferentie aan bij Van Nistelrooij. De laatste keer dat verdediger in het Emirates Stadium speelde, is niet eens lang geleden. Vijf maanden geleden stond hij er met Everton op het veld en leed hij een 5-1 nederlaag. Hij lacht als die wedstrijd ter sprake komt. ,,Ja, die herinner ik me nog wel. Dat was een moeilijke wedstrijd, een moeilijk seizoen ook voor ons.”

Donderdagavond kan hij revanche nemen, dit keer in dienst van PSV. Maar of de ‘gouden regel', dat de speler die aanschuift bij de persconferentie ook in de basis staat, dit keer van toepassing is, daar is Branthwaite zelf nog niet zeker van. Hij voelt zich wel beter, na een blessure die hem korte tijd aan de kant hield. Van Nistelrooij geeft nog geen uitsluitsel over zijn opstelling. ,,Maar Branthwaite kan in verschillende systemen spelen, zowel met vier als vijf verdedigers.”

Het is dus een optie dat PSV met vijf verdedigers zal beginnen aan de topper in de Europa League, tegen de koploper van de Premier League. ,,Wij horen morgen pas wie in de basis zullen staan. Arsenal is een topteam, heeft een hele goede start gehad", weet ook Branthwaite. ,,Maar ik denk dat als we ons aan ons plan houden, dat we voor een resultaat kunnen gaan. Het collectief is goed en als we compact spelen zouden we gelijk kunnen spelen of winnen. Die kwaliteiten hebben we.”

Toch weet ook de Engelse verdediger wel dat PSV voor een flinke uitdaging staat. ,,Het wordt een spannende wedstrijd tegen een goed team.” Of het de grootste test is voor PSV tot nu toe? ,,Ja, dat denk ik wel.”

Mogelijke opstelling PSV:

Benitez - Mwene Ramalho Branthwait Obispo Max - Gutiérrez Veerman Sangaré - Simons Gakpo