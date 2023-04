Ruud van Nistelrooij verloor topper met Ajax nog nooit: ‘Leuk om een keer op terug te kijken, tijdens een vakantie of zo’

PSV kan zondag tegen Ajax niet beschikken over Armando Obispo en Mauro Júnior. Beide spelers staan voorlopig nog aan de kant met een knieblessure. Verder is iedereen in de selectie van de Eindhovenaren fit, zei trainer Ruud van Nistelrooij in aanloop naar de topper die hij nog nooit verloor.

Obispo onderging twee weken geleden een operatie en staat nu voor een langdurige revalidatie. Zijn seizoen is voorbij. Mauro Júnior moest zich in maart ook aan zijn knie laten opereren. De Braziliaan herstelt in eigen land van die ingreep.

Van Nistelrooij rouleert dit seizoen veel, ook op het middenveld. Ibrahim Sangaré is de laatste weken reserve en Erick Gutiérrez basisspeler. De PSV-trainer verklaart zijn keuzes. ,,Ik streef ook naar vastigheid. Maar ik denk dat je als trainer ook breder kijkt. We hebben een selectie met meerdere kwalitatief goede spelers. Daar wil je iedereen in gebruiken. Ik kijk daarnaast naar resultaat. Dat hebben we heel veel gehaald de laatste tijd.”

Nog nooit van Ajax verloren

PSV en Ajax zijn in een hevige strijd verwikkeld om de tweede plaats in de eredivisie. Die plek geeft recht op een ticket in de voorrondes van de Champions League. De landskampioen staat momenteel tweede op basis van het doelsaldo. Van Nistelrooij verloor van de negen duels (zeven als speler, twee als trainer) nog nooit van Ajax.

,,Het is leuk om een keer op terug te kijken, tijdens een vakantie ofzo”, zei hij over die statistiek op sportcomplex De Herdgang. ,,Deze cijfers zijn niet van invloed op de wedstrijd van zondag. Ik ben er niet mee bezig hoe vaak ik als speler tegen Ajax heb gescoord. Dat is meer voor jullie als journalisten. Ik verbied het ook niet, maar ik leef totaal nul in het verleden. Dat doet me niets. Wij moeten top zijn. Ik wil zondag het beste PSV zien.”

Op zondag 30 april staan de topclubs in de Kuip tegenover elkaar in de bekerfinale.

