Ruud van Nistelrooij over teleurstelling Xavi Simons na wissel: ‘Heerlijk, deze bezieling wil ik zien’

Xavi Simons was vanmiddag zichtbaar teleurgesteld toen hij in de 69ste minuut het bord met zijn rugnummer de lucht in zag gaan. De 19-jarige aanvaller is bijna wekelijks de uitblinker bij PSV, maar in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam kon hij geen hoofdrol vertolken. Toch had hij zijn wissel duidelijk niet zien aankomen.

,,Heerlijk toch, dat is ook de bezieling die je wil zien”, zegt trainer Ruud van Nistelrooij als hij bij ESPN wordt geconfronteerd met de beelden van een balende Simons in de dug-out. ,,Zijn hele ziel en zaligheid ligt erin. Maar het gaat erom wat de wedstrijd nodig heeft. Het clubbelang gaat boven alles. Maar wat zijn bijdrage kan zijn, weten we allemaal. Dat laat hij de komende weken hopelijk ook weer zien.”

Op de vraag of hij na de wedstrijd nog met Simons heeft gesproken, antwoordt Van Nistelrooij met een brede glimlach. ,,Ik heb hem gefeliciteerd met de drie punten. Morgen heeft hij lekker een dag vrij en dan gaan we hem weer klaarstomen voor volgende week”, doelt de trainer op de topper tegen Ajax.

Ruud van Nistelrooij zag PSV een moeizame zege boeken in Volendam.

Goede serie

PSV is bezig aan een goede serie. De laatste zeven competitieduels leverden 19 punten op. ,,Op kunstgras hebben we niet de meeste punten gehaald. En onze prestaties in uitwedstrijden waren ook lange tijd een thema. Nu hebben we 10 punten gepakt uit de laatste vier duels. Dat zijn positieve punten”, zei Van Nistelrooij.

Een week voor de topper tegen Ajax, zag de coach ook veel misgaan. ,,We leden te snel balverlies. Dan kom je niet in je organisatie en sta je niet goed. De tweede tegentreffer mag ons ook niet overkomen. We moeten de scherpte hebben om daar in duel te komen.”

Van Nistelrooij was blij met Guus Til, die twee keer scoorde en een assist gaf. ,,Het is geweldig om hem in je team te hebben. Guus is iemand die altijd honderd procent geeft, in druk zetten en ballen veroveren. Hij is constant bezig. Hij heeft het waargemaakt vandaag.”

