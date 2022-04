Ruud van Nistelrooij officieel nieuwe trainer PSV: ‘Ik heb jaren naar dit moment toegewerkt’

Van Nistelrooy, die Fred Rutten als zijn rechterhand krijgt, maakte in 2012 een einde aan zijn actieve spelersloopbaan en begon een jaar later zijn trainerscarrière. Hij behaalde in 2016 het hoogste diploma (UEFA Pro). De oud-spits liep in die tijd stage bij PSV en was assistent van de bondscoaches Guus Hiddink en Danny Blind bij het Nederlands elftal. Van Nistelrooij werd in 2018 coach van PSV Onder 19 jaar, later had hij de Onder 18 onder zijn hoede en sinds vorig jaar Jong PSV. Van Nistelrooy keerde op het EK van afgelopen zomer als assistent van de toenmalige bondscoach Frank de Boer ook even terug bij Oranje.