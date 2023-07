Ruud van Nistelrooij neemt plek Edwin van der Sar in bij Sunset Walk: ‘Nieuws is heel hard binnengekomen’

Van der Sar werd vrijdagmiddag op het Kroatische eiland Hvar getroffen door een hersenbloeding. De 52-jarige oud-keeper van Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United en Oranje ligt nog steeds op de intensive care van het ziekenhuis in Split.



Van Nistelrooij gaf bij Shownieuws aan erg geschrokken te zijn: ,,Het is een prachtig evenement waar ik graag aan mee wil helpen, maar ik sta hier natuurlijk ook voor de familie Van der Sar. Het vreselijke nieuws dat we allemaal gehoord hebben, is heel hard binnengekomen. Daarom wilde ik hier acte de présence geven om mijn steentje bij te dragen en de familie sterkte te wensen", zegt Van Nistelrooij, die 104 keer samenspeelde met Van der Sar: 57 keer namens Oranje en 47 keer bij Manchester United.

,,Het enige waar we op hopen is volledig herstel van Ed, net als zijn vrouw Annemarie. Ik weet dat hij sterk is en daar hou ik me aan vast", zei Van Nistelrooij bij Shownieuws op SBS. Edwin van der Sar stapte eind mei, een week na het plotselinge vertrek van Van Nistelrooij bij PSV, op als algemeen directeur van Ajax.

Mede doordat zijn vrouw Annemarie in 2009 al werd getroffen door een hersenbloeding is Van der Sar ambassadeur van de Hersenstichting. Daarom zou hij zelf meelopen met het evenement van de stichting door de duinen van hun woonplaats Noordwijk.

Op social media plaatsten veel oud-teamgenoten van Van der Sar dit weekend al een bericht om hem en zijn familie veel sterkte te wensen in deze onzekere tijden. Ajax gaf vrijdagmiddag bij het bekendworden van het nieuws aan dat het naar buiten zou komen met updates rond de situatie van Van der Sar, die voorlopig dus nog in het ziekenhuis in Split verblijft. Ajax gaf vrijdagmiddag aan dat de eerste 24 uur cruciaal zijn na een hersenbloeding.

De spelers van Ajax steunden Van der Sar zaterdagmiddag al door met een shirt met zijn naam het veld op te komen voor de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch, die in 2-2 eindigde op Sportpark De Toekomst naast de Johan Cruijff Arena.

