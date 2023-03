Ruud van Nistelrooij na wegvallen Walter Benítez: ‘PSV heeft twee eerste keepers’

In de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker, morgenavond tegen ADO Den Haag, zou Benítez toch al niet spelen. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft namelijk Joël Drommel aangewezen als bekerkeeper. De ploeg is voorlopig dus sowieso aangewezen op de tweede doelman, die vorig seizoen uit de goal verdween ten faveure van de inmiddels vertrokken Yvon Mvogo.

Drommel kan zich tonen

Drommel zou normaal gesproken na dit seizoen vertrekken bij PSV, omdat nog een jaar als tweede goalie geen optie voor hem is. Nu krijgt hij de kans om zichzelf de komende weken alsnog te tonen. Bij PSV is Boy Waterman de derde keeper, die nu dus een plaatsje opschuift.

,,,Het is op de eerste plaats heel vervelend voor Walter dat dit is gebeurd", aldus Van Nistelrooij. ,,We hopen dat hij snel herstelt. Wij gaan nu verder en hebben gelukkig met Joël nog een uitstekende keeper aan boord. Je kunt hem geen tweede goalie noemen, want ik vind dat we bij PSV twee eerste goalies hebben.”