Ruud van Nistelrooij geniet van Luuk de Jong en looft Xavi Simons: ‘Ging vrolijk door met dribbelen’

,,Zeker op basis van de tweede helft is deze zege verdiend", vertelt Van Nistelrooij voor de camera's van ESPN. ,,We hebben in de eerste helft veel energie gestopt in het tegenhouden, maar in de tweede helft vond ik ons echt de betere ploeg. We waren beter aan de bal en gaven weinig weg. Ik ben tevreden dat we we dit na de wedstrijd tegen FC Groningen op de mat leggen.”

In de zege op Arsenal had Luuk de Jong, met een assist en een doelpunt, een groot aandeel. Van Nistelrooij sprak na afloop lovende woorden over de spits die ruim twee maanden ontbrak. ,,We hebben nu weer een specialist in de spits staan. Hij weet wat hij moet doen en legt ballen neer. En de wetenschap dat het bij elke voorzet prijs kan zijn, is ook prettig.”

Bekijk hier de samenvatting van PSV-Arsenal.

Zelf genoot de 32-jarige spits, die voor het eerst sinds eind augustus weer in actie in het Philips Stadion kwam, in ieder geval van zijn invalbeurt. ,,Ik was lang geblesseerd, het was toch wat ernstiger dan ik dacht. Je wil dan zo snel mogelijk terugkomen. Als je dan meteen belangrijk voor je ploeg kunt zijn, is dat heel mooi”, aldus De Jong tegenover Veronica.

Wie naast De Jong het meest indruk bij PSV maakte, was Xavi Simons. De 19-jarige spelmaker was niet bij een doelpunt betrokken, maar was met zijn vliegensvlugge dribbels wél een plaag voor de Arsenal-defensie. ,,Xavi ging de hele wedstrijd vrolijk door met dribbelen. Met bal en zonder bal was hij, op een speelse manier, belangrijk. Dit is een ploeg van hoogste niveau, maar toch doet hij het zo. Fantastisch om te zien.”

Volledig scherm Xavi Simons was met zijn flitsende dribbels een plaag voor de Arsenal-defensie. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Simons zelf gaf na afloop tegenover ESPN aan genoten te hebben en legt uit hoe hij het flikt om zijn mannetje te staan tegen de ‘grote’ verdedigers van Arsenal. ,,Een beetje dankzij mijn werk in de gym. Maar bij Paris Saint-Germain moest ik ook al mijn mannetje staan. De spelers in de Ligue 1 zijn ook groot. Ik moest iets anders zoeken zodat ik mezelf tegen ze kon wapenen. Dat heb ik wel gevonden.”

PSV boekte in ieder geval een knappe zege op Arsenal en plaatste zich daarmee voor de knock-outfase van de Europa League. Van Nistelrooij was uiteraard tevreden, maar wil wél dat zijn ploeg dit niveau nu wekelijks gaat aantikken. ,,Nu was er een reactie na de nederlaag tegen FC Groningen voor nodig. Dat bezorgt ons team extra kracht en dat hebben we laten zien tegen een Europese topclub. Maar zo’n reactie moet niet meer nodig zijn.”