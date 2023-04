Ruud van Nistelrooij bereidt PSV tot in detail voor op Spakenburg: ‘Dit is een enorm belangrijke wedstrijd’

Van Nistelrooij liet zijn staf net zoals bij andere wedstrijden beelden bekijken van het amateurteam dat in het bekertoernooi wist te stunten tegen FC Groningen en FC Utrecht. ,,We weten wat we kunnen verwachten, ook van het complex en de manier van spelen. We kennen hun basis, hun wissels en sterktes en zwaktes. Dit is een enorm belangrijke wedstrijd omdat we een finale kunnen halen. Spakenburg staat in de halve finale en daar hoort respect bij.”