Ruud Gullit ergert zich aan KNVB in OneLove-campagne: ‘Een blunder, echt een gemiste kans’

,,Ze schieten zichzelf hiermee in de voet, dat irriteert me gewoon”, aldus Gullit. ,,Het gaat er niet zozeer om dat ze de commissie hebben gepasseerd, maar om het feit dat veel mensen bij de KNVB het niet voelen. Zij voelen niet aan den lijve wat het is om buitengesloten te zijn. Daarom is dit meer voor de bühne, om te laten zien: kijk ons eens even dit doen. Maar ze voelen de urgentie niet, ze kunnen zich niet inleven. Dan krijg je dit soort dingen.”



Orkun Kökcü en Redouan El Yaakoubi, de aanvoerders van respectievelijk Feyenoord en Excelsior, weigerden afgelopen zondag om de OneLove-band te dragen. Dat leidde tot heel wat commotie.



Volgens Gullit was dat juist goed. ,,Iemand gooide een steen in de vijver en de kringen werden steeds groter, dat was juist heel positief. Hierdoor kon je zien dat het nodig is om zo’n actie te voeren en dat er nog veel te doen is.” De OneLove-campagne staat voor verbinding en is tegen alle vormen van discriminatie.