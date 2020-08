Rutte: burgemeesters mogen fans verbieden

Van Hecke kan naar Premier League, Malone zet NAC in de wachtkamer

15:12 De begeerde middenvelders Dion Malone en Deroy Duarte hebben NAC in de wachtstand gezet of zelfs afgezegd, terwijl de transfersoap rond Jan Paul van Hecke een nieuwe wending krijgt. De centrale verdediger is in het vizier van de Premier League gekomen.