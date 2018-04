Run op kaarten voor wedstrijd Oranjeleeuwinnen

NAC hardleers: 2 van de mogelijke 21 punten tegen de directe concurren­ten

11:35 In drie dagen tijd gebeurt twee keer waar voor gevreesd werd. Verliezen van de directe degradatieconcurrenten. Zondag deelt Willem II (1-2) in Breda een rechtse directe uit, woensdag slaat Sparta (2-1) het verdoofde NAC andermaal tegen het canvas. Lijfsbehoud is allerminst zeker, hoewel het in de laatste twee wedstrijden een voorsprong verdedigt van drie punten plus een beter doelsaldo.