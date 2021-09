Ruiten van Feyenoord-directeur Koevermans ingegooid: ‘Vreselijk, dit moet echt stoppen’

De ruiten van de woning van Feyenoord-directeur Mark Koevermans zijn afgelopen zaterdagnacht ingegooid. Ook is zijn voordeur beklad. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt.

Op de deur van Koevermans’ woning is de tekst RJK gespoten. Dat staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een onderdeel van de harde kern van Feyenoord-supporters. Ook de stoep voor de woning van één van de betrokkenen bij Vrienden aan de Maas, de groep financiers die het nieuwe Feyenoord-stadion mede mogelijk wil maken, is beklad.

Lees ook PREMIUM Frustraties en politieke onderonsjes: hoe het stadionplan van Feyenoord leek te sneuvelen

Dezelfde letters werden onlangs ook al aangetroffen na vernielingen en bekladdingen bij het hoofdkantoor van het COC in Rotterdam en bij de sportschool van de voorman van de Roze Kameraden.

In juni werd de woning van Koevermans ook al bezocht, toen in het kader van een ‘speurtocht’ door fanatieke supporters. Ook enkele andere Feyenoord-prominenten werden toen bezocht. Er werden toen geen vernielingen of bekladdingen aangebracht, de politie verrichtte ook geen arrestaties. Wel kregen meerdere aanwezigen inmiddels een stadionverbod.

Het is al maanden zeer onrustig rond de club: zo vonden ongeregeldheden plaats rond de wedstrijden tegen Ajax, RKC en FC Utrecht eind vorig seizoen. Een 34-jarige Feyenoord-supporter werd opgepakt omdat hij raadsleden met de dood bedreigde vanwege hun steun aan Feyenoord City. Het slepende stadionproject zorgt voor een diepe kloof tussen de clubleiding en een deel van de fanatieke aanhang.

‘Buitengewoon treurig’

,,Buitengewoon treurig dat deze intimidatie doorgaat", zegt PvdA-raadslid Dennis Tak, intensief betrokken bij het stadiondossier. ,,Ik kan gewoon niet bedenken wat mensen hiertoe brengt. Je kunt het oneens zijn met elkaar, maar dit... Het hek lijkt van de dam bij een bepaalde groep. Vreselijk. Dit moet echt stoppen.”

,,Wanneer zijn we het idee kwijtgeraakt dat we met elkaar praten als we het niet eens zijn?”, zegt CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn. ,,Dit is zo absurd, zo schandelijk. Je blijft van het privéleven van mensen af. Gisteren vierden alle Feyenoorders nog feest, maar dat wordt hierdoor alweer overschaduwd.”

Hij herhaalt zijn oproep dat de supportersvereniging en de clubleiding publiekelijk in de felste bewoordingen afstand moet nemen van de recente reeks misdragingen. ,,Zolang dat niet gebeurt, blijft dit doorgaan. Ik vind het oprecht vreselijk voor Koevermans dat dit gebeurt. Maar ik zeg ook: recht je rug, spreek je uit. Anders wint de terreur.” En daarmee ook de kans dat financiers zich afkeren, stelt Segers-Hoogendoorn. ,,Mensen die geld in Feyenoord of het nieuwe stadion willen steken, kijken straks wel tien keer uit. Ook daarom moet de clubleiding nu zo sterk mogelijk afstand nemen van deze daden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.