Rugnummer 14, geen rijbewijs en WK-kansen: het verhaal achter Oranje-debuut van Wieke Kaptein (17)

Kogel is door de kerk: FC Twente legt ‘ideale trainer’ Joseph Oosting voor twee jaar vast

Het zat er al dagen aan te komen en is nu is het definitief: Joseph Oosting is de nieuwe trainer van FC Twente. De 51-jarige Drent tekent een contract voor twee jaar met de optie voor nog een seizoen. Hij is bezig aan zijn tweede jaar bij RKC.