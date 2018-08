Rosario: Heel zuur, hadden veel meer verdiend

Rosario begon tegen Feyenoord opnieuw in de basis, nadat trainer Mark van Bommel hem in de voorbereiding al veel vertrouwen gaf. Een verrassing? ,,Verrast is een groot woord. Het is wel lekker, iedereen wil zoveel mogelijk spelen. Het was voor mij in de voorbereiding zaak om te laten zien wat ik kan. Gelukkig resulteert dat in veel minuten. Maar ik reken me nog zeker niet rijk", zei Rosario.



Het viel op dat Rosario tegen Feyenoord veel bezig was met de organisatie van het elftal. Van Bommel hamert er bij zijn centrale verdedigers en controlerende middenvelders ook op om het elftal te organiseren. ,,Dat is belangrijk in het veld. het is onze taak om iedereen op scherp te zetten en Feyenoord onschadelijk te maken. Ik denk ook dat dat aardig is gelukt, helaas verliezen we met penalty's."



Rosario zit in ieder geval niet bij de pakken neer, nu de eerste kans op een prijs is misgelopen. ,,Wat ik al zei: het is heel zuur, maar we hadden recht op meer. Ons spel heeft in ieder geval veel te bieden, dat nemen we mee naar volgende week (FC Utrecht-thuis, red.). Dan moeten we er gewoon weer staan met z'n allen."